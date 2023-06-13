В Администрации президента США оценили оголение трансгендеров на лужайке у Белого дома после приема у Байдена

Официальной представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге во вторник, 13 июня, заявила, что трансгендеров, оголившихся у резиденции президента США после приема у Джо Байдена в субботу, 10 июня, больше в Белый дом не позовут, – сообщают СМИ.

Комментируя распространившийся в соцсетях видеоролик, на котором несколько представителей трансгендеров и других секс-меньшинств позируют топлес сразу после общения с президентом США, Карин Жан-Пьер сказала: «Такое поведение попросту неприемлемо. Белый дом стремится сохранить свою престижность и серьезность, а такие проявления не соответствуют требованиям и ожиданиям президента и его команды. Мы были предельно откровенны на этот счет. Это несправедливо по отношению к сотням гостей, которые были там. Этой группе больше будут не рады».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»