Президент Израиля получил приглашение от Джо Байдена посетить Белый дом

Президент США Джо Байден пригласил посетить Белый дом в следующем месяце коллегу из Израиля Ицхака Герцога, – передает в среду, 13 июня, израильское радио «Кан Бет».

Согласно сообщению радиостанции, «Герцог выступит перед Сенатом и Палатой представителей по случаю 75-летия со дня провозглашения Независимости государства Израиль, что станет второй встречей президентов Израиля и США менее чем за 12 месяцев».

Израильские СМИ также отмечают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не получил приглашения в Белый дом, хотя в администрации Джо Байдена ранее заявляли, что визит израильского премьера должен обязательно состояться.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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