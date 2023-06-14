Столтенберг объяснил, в каком случае Украина получит равные права со странами-ченами НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 14 мая, заявил, что в случае согласия всех союзников повысить уровень отношений с Украиной с Комиссии Украина-НАТО до Совета Киев получит равные с членами альянса права.

Отвечая на вопрос о разнице между Комиссией и Советом, генсек НАТО сказал: «Есть большая разница между Комиссией и Советом, когда речь идет о НАТО и структуре НАТО. В рамках Комиссии Украина-НАТО 31 союзник встречается с Украиной, при этом мы не вырабатываем решения, у нас нет для этого структуры Комиссия – это платформа, для консультаций с партнером. Если же союзники согласятся поднять уровень отношений до Совета Украина-НАТО, это будет означать, что это будет 32 равных участника – 31 союзник и Украина будут сидеть за одним столом на равных условиях. Это будет орган, который будет вырабатывать решения и иметь глубокую структуру, с подкомитетами и так далее»

«Совет является структурой более глубокого сотрудничества и будет отражать усиление политического партнерства, отношений между Украиной и союзниками по НАТО, которые будут на равном уровне», – дополнил генсек НАТО.

Следует отметить, что Столтенберг ушел от прямого ответа на вопрос, «принято ли уже союзниками по этому вопросу положительное решение на политическом уровне?»

«Мы работаем над решениями, которые будут приниматься на саммите. Мы готовим саммит, и один из вопросов, который является предметом обсуждения союзниками – это вопрос усиления нашего политического сотрудничества с Украиной посредством создания Совета Украина-НАТО. Но я не буду вдаваться в детали или объявлять сегодня что-либо. Лично я убежден, что это хорошая дорога вперед, чтобы делать с Украиной еще больше и становиться еще ближе», – сказал глава Североатлантического альянса и добавил: «Консультации о заключительных документах саммита НАТО в июле в Вильнюсе, где будет прописана перспектива членства Украины, еще продолжаются, но убежден, что союзники смогут найти «хорошее решение».

Брюссель, Иван Бабурин

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