В НАТО ждут доклад от руководства киевского режима о потерях западных вооружений в боях с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе в среду, 14 мая, заявил, что в четверг, 15 июня, ждут доклад министра обороны Украины Алексея Резникова о потерях западной техники в боях с российской армией, – сообщают СМИ со ссылкой не трансляцию мероприятия в соцсетях.

Отвечая на вопрос о потерях западных вооружений переданных Киеву, Столтенберг сказал: «Когда начинается такое масштабное наступление, конечно, будут потери. Это касается и боевой техники НАТО. … Мы получим доклад от Резникова и генералов, которые посетят заседание. За общим столом я надеюсь получить более четкое представление о ситуации на поле боя».

«Министры проведут заседание группы ядерного планирования НАТО, на которой будет рассмотрена ситуация вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях, а также вокруг решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии», – добавил генсек блока НАТО.

Брюссель, Иван Бабурин

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