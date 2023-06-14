СМИ: Глава МАГАТЭ отложил поездку на Запорожскую АЭС из-за контрнаступления Украины

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 14 июня, перенес запланированную поездку на Запорожскую АЭС из соображений безопасности в связи с контрнаступлением Украины, в связи с чем пока остается в Киеве – передает агентство Reuters.

Со ссылкой на чиновника украинского правительства агентство сообщает: «Рафаэль Гросси в Киеве заявил, что очень обеспокоен тем, что атомная станция может быть охвачена контрнаступлением Украины. Из соображений безопасности визит отложен на несколько часов. По другой информации, визит переносится на завтра».

«Целью поездки Гросси на ЗАЭС является проверка уровня воды в пруду-охладителе», – сообщает Reuters.

Со своей стороны, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также предположил, что отмена визита Гросси на ЗАЭС связана с активизацией контрнаступления ВСУ.

В интервью РИА Новости Балицкий сказал: «У нас должен был быть приезд Гросси, он немножко перенесся. Я думаю, это как-то может быть связано с активизацией контрнаступления на нашем участке или с тем, что была сброшена вода из-за разрушения Каховской ГЭС. Визит могли отложить именно в связи с вопросами обеспечения безопасности».

«Обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС продолжаются. Украинский режим выбивает вокруг наши подстанции для того, чтобы станция не могла давать электричество на Крым, на Херсонскую, на Запорожскую области, куда она исконно должна была давать электричество. Подстанции выбиваются минометным огнем», – заявил врио главы Запорожской области.

Киев, Иван Бабурин

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