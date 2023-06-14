СМИ: Россия увеличила количество боевых дельфинов для защиты Севастополя

Количество боевых дельфинов, предназначенных для защиты базы Черноморского флота в Севастополе, увеличилось вдвое, – сообщает в среду, 14 июня, официальное издание британских ВМС NavalNews.

В публикации издания, в частности, говорится: «Похоже, что Россия удвоила количество дрессированных дельфинов, защищающих Севастопольскую военно-морскую базу в Крыму. Это усиление обороны – ответ на растущую способность Украины достать стратегически важный город. Несмотря на более широкое внимание к атакам ракет и морских беспилотников, Россия явно серьезно относится к угрозе высадки украинского спецназа… Зафиксировано увеличение количества загонов для боевых дельфинов. Ранее этих морских млекопитающих было всего три-четыре особи, однако теперь их количество выросло до шести-семи.».

«Патрулирование дельфинов увеличилось по частоте и покрывает большую территорию. Животные будут защищать Севастополь от водолазов украинского спецназа, которые могут проникнуть на базу Черноморского флота РФ. У морских млекопитающих есть неотъемлемое преимущество в скорости и силе даже перед самым тренированным боевым пловцом. Появление большего количества дельфинов связано с повышением защиты от диверсионных вылазок водолазов противника», – считают аналитики NavalNews.

Лондон, Иван Бабурин

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