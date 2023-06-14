Германия покупает зенитно-ракетные комплексы у Израиля

Бюджетный комитет Федерального собрания Германии (Бундестага) в среду, 14 июня, проголосовал за выделение 560 млн. евро в качестве аванса за израильские зенитно-ракетные комплексы «Хец-3» (Arrow 3). Общий объем сделки составит 4 миллиарда евро, – сообщает израильская служба новостей N12.

В свою очередь, агентство Reuters пишет, что «подписание договора о поставках ЗРК «Хец-3» (Arrow 3) планируется на конец 2023 года, при этом в случае срыва сделки, Израиль Германии возвращать аванс не будет. Сумма сделки выросла примерно на 1 миллиард евро, чем это было ранее. Поставка систем ПРО «Хец-3» (Arrow 3) Берлину планируется на четвертый квартал 2025 года».

Израильские СМИ напоминают, что детали поставок израильских ЗРК обсуждались в ходе визита премьер-министра Израиля Биньямина в Берлин в марте этого года.Тогда на встрече Нетаньяху с руководителями германской оборонной промышленности немецкой стороной было отмечено, что руководство ФРГ на фоне конфликта на Украине изменило политику в сфере безопасности, увеличив на 50% оборонный бюджет страны, что теперь составляет до 2% от ВВП.

Немецкие СМИ еще в марте 2022 года сообщали о заинтересованности Германии в покупке Arrow 3. Тогда отмечалось, что Берлин хочет приобрести эти системы для защиты своей территории от российских ракет, в частности, упоминались российские «Искандеры».

Зенитно-ракетные комплексы «Хец-3», входящие в систему ПВО Израиля, предназначены для перехвата баллистических ракет за пределами земной атмосферы. Эти ЗРК были поставлены на вооружение ЦАХАЛа в 2017 году.

Берлин, Иван Бабурин

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