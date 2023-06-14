Литва выделила шесть миллионов евро на закупку средств ПВО для киевского режима

Министерство обороны Литвы в среду, 14 июня, заявило, что страна вложит €6 млн. из €107,5 млн., которые выделяют Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия на покупку средств ПВО для Украины, – сообщают СМИ

В сообщении, опубликованном на сайте литовского минобороны говорится: «Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия и Литва потратят €107,5 млн на покупку средств ПВО для Украины. Литовский вклад – €6 млн. Всего в фонд помощи Украине под управлением Великобритании собрано €608 млн. Соединенное Королевство взяло на себя обязательство в ближайшее время перечислить в этот фонд дополнительно еще €292 млн.»

Вильнюс, Иван Бабурин

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