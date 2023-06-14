В Госдуме попросили ФАС проверить цены на бензин на АЗС

Депутат Госдумы России Антон Ткачев в среду, 14 июня, обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой проверить рост цен на бензин и дизельное топливо на заправках страны, – сообщает РИА Новости.

В заявлении Ткачева на имя главы ФАС, в частности, говорится: «Прошу Вас провести проверку соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности по недопущению роста цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. … Сейчас стоимость 95-го бензина на заправках одной и той же сети в Москве, Калуге, Чебоксарах, Липецке и Сочи составляет 53,29 руб., 49,45 руб., 50,99 руб., 51,9 руб., 48,5 руб. соответственно».

Москва, Иван Бабурин

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