Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в феврале-марте 2022 года помещал руководству Украины осуществить планы по подрыву мостов через Днепр под Киевом для усложнения продвижения российских войск в начале специальной военной операции, – сообщает в среду, 14 июня, британская государственная вещательная корпорация BBC, назвав Залужного «генералом Волан-де-мортом».

В материале BBC со ссылкой на источники, в частности, говорится: «Высокопоставленные лица, обсуждавшие планы по подрыву мостов через Днепр, позвонили Залужному, чтобы узнать, что он думает по этому поводу. Однако, генерал настоял, что делать этого не надо ни при каких обстоятельствах, так как это будет предательством в отношении как гражданских, так и военных, остававшихся на восточном берегу Днепра».

«Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра – и военных, и гражданских», – сказал тогда Залужный по версии источника BBC.

Следует отметить, что в разных языковых версиях на сайте ВВС статья о Залужном называется по-разному. Так, на основном, английском, сайте ВВС заголовок звучит нейтрально: «Человек, стоящий за украинским контрнаступлением», на сайте ВВС-Украина: «Первый после бога. Ка Залужный превратился в того, кто он есть», в версии ВВС-Россия: «Генерал Волан-де-морт. Как Валерий Залужный стал самым популярным командующим украинской армии».

Киев, Иван Бабурин

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