Лавров: Россия выйдет из зерновой сделки до 17 июля, если она не заработает

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 46-м заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (СМИД ЧЭС) в ходе выступления в он-лайон формате заявил, что, если пакет договоренностей о «зерновой сделке» не заработает, Россия из нее выйдет, – сообщили в среду, 14 июня, в российском МИДе.

В ходе своего выступления глава российского МИДа сказал: «К сожалению, подписанный 22 июля 2022 года Стамбульский «пакет» до сих пор реализуется лишь в части вывоза украинского продовольствия. Часть «пакета» по российскому аммиаку не действует. Теперь еще и взорван аммиакопровод Тольятти-Одесса. Отсутствует прогресс в реализации Меморандума Россия-ООН, призванного обеспечить реальное изъятие российских сельхозпродукции и удобрений из-под незаконных односторонних западных санкций. Вынужден вновь констатировать: если Стамбульский «пакет» не заработает, как он был инициирован Генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может».

«Мир нуждается в российских удобрениях и пшенице ничуть не меньше, чем в украинском фуражном зерне, которое производят американские корпорации и скупают по демпинговым ценам европейцы, лицемерно прикрываясь гуманитарными лозунгами. Украинская часть «черноморской инициативы» давно превратилась в коммерческий проект. По статистике СКЦ, лишь около 3% идет в беднейшие страны. И, конечно, просим обратить внимание на протесты пяти стран ЕС против поставок при нулевых тарифах украинского зерна. Пусть Еврокомиссия, если она так заботится о продовольственной безопасности стран Юга, закупает излишки, поступающие по сухопутному маршруту, и передает через ВПП ООН нуждающимся», – отметил Лавров.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»