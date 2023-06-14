Блинкен в Пекине планирует обсудить поведение Китая в Тайваньском проливе и прекращение СВО на Украине

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в среду, 14 июня, заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Китай 18-19 июня возможно обсудит мирное разрешения конфликта на Украине и выразит озабоченность Вашингтона поведением Китая в Тайваньском проливе, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Миллер сказал: «Если Китай серьезно относится к достижению мира, который уважает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, разумеется, это (обсуждение мира на Украине,– прим.ред.) было бы важным и полезным. Я уверен, что это станет предметом предстоящих дискуссий во время поездки госсекретаря»

«Также госсекретарь намерен выразить озабоченность Вашингтона касательно поведения Китая в ряде областей, в том числе ситуацию в Тайваньском проливе, развитие двухсторонних отношений Пекина и Москвы в контексте СВО, а также предполагаемую роль КНР в незаконной торговле фентанилом», – сообщил пресс-секретарь госдепа.

Вашингтон, Иван Бабурин

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