СМИ: Зеленскому не назовут сроков вступления в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе

Конкретных сроков вступления в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе в июле Украине не назовут, что разочарует Зеленского, – сообщает в среду, 14 июня, британское издание The Guardian.

В публикации издания говорится: «Вместо сроков вступления в НАТО Киеву могут предложить более короткий путь, отражающий консенсус ключевых партнеров западного оборонного альянса, но он разочарует президента Владимира Зеленского. Скорее всего, члены НАТО предложат Украине постконфликтные гарантии безопасности».

«Гарантии безопасности Украине, вероятно, будут иметь форму широких обязательств по защите Украины, и в которые, однако, не включат формулировки о поставках оружия. Тем не менее, как ожидается, в рамках этих обязательств Запад продолжит поставлять Украине боеприпасы и помогать украинским вооруженным силам. Что же касается членства в НАТО, то формально дверь туда для Киева закрыта не будет. То есть в случае приглашения в блок Украина сможет вступить в него практически сразу. Вопрос только в том – когда это приглашение поступит, поскольку никаких сроков озвучено, скорее всего, не будет», – пишет The Guardian.

Лондон, Иван Бабурин

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