Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине в среду, 14 июня, заявил, что западные страны ведут очень активные конфиденциальные переговоры между собой и с Киевом о гарантиях безопасности для Украины.

В ходе общения с журналистами германский канцлер сказал: «Мы уже давно начали дискуссии о гарантиях безопасности для Украины с нашими важнейшими союзниками, которые обладают соответствующей мощью, и все активнее ведем его с Киевом. Речь идет о том, чтобы подготовить почву для обеспечения безопасности после окончания войны».

«Сейчас идут очень доверительные и очень активные переговоры. Мы надеемся, что в нужный момент придем к взаимопониманию между Киевом и странами, которые со своей стороны хотят ей предоставить гарантии. Предметом диалога являются, помимо прочего, поставки оружия Украине. Западные страны убеждены в необходимости продолжения поддержки Киева. Мы продолжим это делать до тех пор, пока это будет необходимо и пока Украине придется защищаться. Мы выступаем против заморозки конфликта и достижения навязываемого Киеву мира», – подчеркнул Шольц.

Берлин, Иван Бабурин

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