Польша готова стать европейским ремонтным центром для военной техники США

Постоянный представитель Польши при НАТО Томаш Шатковский на площадке медиа-платформы Defense One в среду, 14 июня, заявил, что у его страны есть все шансы стать центром технического обслуживания американских танков Abrams, – сообщают СМИ.

В ходе дискуссии Шатковский сказал: «Вполне вероятно, что Польша станет центром технического обслуживания всех танков Abrams США или других боевых машин союзников, размещенных по всей Европе».

«В ближайшие дни Польша и Германия рассчитывают заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard немецкого производства, которые использовались на поле боя на Украине. Предположительно это предприятие будет находиться на юге Польши в городе Гливиц», – отметил также польский дипломат.

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»