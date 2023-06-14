Белорусские пограничники на границе с Украиной через громкоговоритель рассказали украинским коллегам о «колумбийской муке» в Офисе Зеленского и призвали переходить на сторону Минска, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание со ссылкой на сообщения в соцсетях пишет, что «на границе Украины и Белоруссии продолжаются аудио-дуэли, о чем сообщают местные жители. Сегодня с белорусской стороны пограничникам Украины рассказали сагу о «колумбийской муке» Офиса президента».

Белорусские пограничники на украинском языке через громкоговоритель продекламировали: «Товарищи украинцы! Не забывайте о том, что из белорусской пшеницы, как и с украинской, получается чудесная мука. Из муки получается душистый хлеб. А хлеб – всему голова. Украина кормит хлебом жителей Европы, а свое население забывает. На кухню Офиса президента доставляется мука высшего сорта из Колумбии, а не с украинских полей».

«Хлебом из колумбийской муки голову не обманешь, да и желудок тоже. Поэтому, когда закончите экспериментировать с мукой, переходите на нашу сторону», – призвали украинских пограничников белорусы.

Киев, Иван Бабурин

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