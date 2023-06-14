Правящая партия Грузии отказалась открывать «второй фронт» против России

Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в среду, 14 июня заявил, что украинские политики призывают Тбилиси к открытию «второй фронт» против России, – передает агентство Sputnik- Ближнее зарубежье.

Согласно сообщению агентства Кобахидзе заявил следующее: «Призывы Украины заморозить российские средства в банках Грузии выглядят, как попытка открыть «второй фронт». Арахамия, Данилов, Подоляк пытаются спровоцировать нас на какую-то полемику. У нас нет никакого желания входить с ними в полемику. Мы занимаемся своим делом, они – своим».

Следует отметить, что лидер партии Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия призвал Грузию заблокировать российские активы.

Тбилиси, Иван Бабурин

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