Путину доложили о радиационной обстановке на Запорожской АЭС и ситуации в Херсонской области

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду, 14 июня, сообщила, что на Запорожской АЭС превышений радиационного фона нет, – сообщили в Кремле.

Скворцова сказала главе государства: «На Запорожской АЭС идет мониторинг всех радиационных рисков, все спокойно, нигде нет никаких превышений нормативов, ситуация под контролем».

Кроме того, руководитель ФМБА доложила Путину о ситуации вокруг Каховской ГЭС, а также о работе агентства в новых субъектах Российской Федерации.

Вероника Скворцова сообщила президенту, что «мы сделали вывод, что в Херсонской области после затопления территории надо расширить присутствие психологов. Кроме того, специалисты ФМБА взяли пробы воды из водопровода, предварительные данные показывают, что никаких патологических культур нет. Также в регионе идет вакцинация населения, в том числе от гепатита А, дизентерии и брюшного тифа».

Москва, Иван Бабурин

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