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Четверг, 15 июня 2023, 02:47 мск

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Евродепутаты осудили Россию «за разрушение украинской плотины на Каховской ГЭС»

Фото: twitter.com/Europarl_en

Депутаты Европарламента на пленарном заседании в Страсбурге в среду, 14 июня, осудили разрушение Россией дамбы Каховской ГЭС и призвали Европейский Союз (ЕС) ввести новые санкции против Москвы, а замороженные средства «олигархов из РФ» передать на восстановление Украины, – сообщают СМИ

В коммюнике опубликованном на сайте Европарламента, в частности, говорится: «Депутаты Европарламента осудили последнее военное преступление, совершенное Россией – разрушение украинской плотины в Новой Каховке. Депутаты призвали ЕС продолжать свою решительную поддержку Украины, ввести новые санкции против России и использовать миллиарды замороженных активов российских олигархов для восстановления Украины».

Страсбург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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