Глава Ччечнской республики Рамзан Кадыров в четверг, 15 июня заявил, что батальон «Запад-АХМАТ» министерства обороны РФ уже приступил к охране российской государственной границы, а также предотвращению проникновения украинских диверсионных групп на территорию Белгородской области.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Оичный состав батальона «Запад-АХМАТ» МО РФ уже на этой неделе приступил к службе по охране российской государственной границы и оказанию противодействия украинским диверсионным группам, а также предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области».

«В районе населенного пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП. Теперь для бандитов граница закрыта. Наши подразделения заступили на дежурства и на пропускном пункте у села Казинка Гайворонского направления. Ранее этот КПП был атакован так называемым Русским добровольческим корпусом, который не имеет никакого отношения к истинным русским патриотам России. Это отщепенцы и предатели Родины, которых надо наказать по всей строгости закона. Мы приложим все усилия для этого. Жители прилегающих к границе с Украиной территорий могут быть спокойны. Ребята из батальона «Запад-АХМАТ» МО РФ совместно с другими силовыми подразделениями и службами РФ позаботятся об их безопасности. Кто посягнет на наши границы, получит молниеносный ответ!», – подчеркнул глава Чеченской республики.

Грозный, Иван Бабурин

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