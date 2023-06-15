В Госдуме считают блокировку YouTube преждевременной

Председатель комитета по информполитике в Госдуме РФ Александр Хинштейн в ходе панельной дискуссии «Цифровая диктатура vs цифровой суверенитет: проблемы, риски, возможности» на ПМЭФ в четверг, 15 июня, заявил, что блокировать YouTube сейчас преждевременно, поскольку в стране нет своего видеосервиса подобного уровня, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Хинштейн сказал: «Аудитория на старте YouTube была несоизмеримо ниже, чем в тот же период у Rutube. Но прошло время, и сегодня эта пропорция изменилась в обратную сторону. Пока мы не сделали продукт, который может в полном объеме конкурировать с тем же YouTube, блокировать его, на мой взгляд, преждевременно. А оснований для блокировки у него выше крыши, уже на 10 пожизненных сроков вперед».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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