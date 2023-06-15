Часть депутатов парламента Швейцарии покинула зал во время выступления Зеленского

Депутаты от правой Швейцарской народной партии покинули сессионный зал Федерального собрания (парламента) в знак протеста в четверг, 16 июня, во время выступления президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи с призывом разблокировать экспорт оружия для Киева, – сообщают швейцарские и украинские СМИ.

Комментируя свой демарш, депутат Швейцарской народной партии Альфред Хеер заявил: «Мы понимаем, что украинский президент хочет сделать все, чтобы защитить свою страну. Но мы не должны позволять давить на себя в вопросе санкций или поставок оружия».

Ранее лидер фракции Народной партии Швейцарии Томас Эски заявлял, что «Украина пытается напрямую повлиять на парламент для принятия решения о поставках оружия и боеприпасов. В таком случае наш нейтралитет будет нарушен!»

Зеленский сегодня призывал швейцарский парламент разблокировать экспорт оружия в Украину.

«Я знаю, что в Швейцарии обсуждается вопрос экспорта военного оборудования для защиты и обороны Украины. Это было бы жизненно важно. Нам нужно оружие, чтобы мы могли восстановить мир в Украине», – просил швейцарских политиков глава киевского режима»

«Я желаю вам, господин Зеленский, много мужества и силы. И прежде всего крепкого мира», – сказала в ответ председатель верхней палаты парламента Бригитте Хеберли-Коллер.

Берн, Иван Бабурин

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