Медведев: Нам ни НАТО, ни Украина в НАТО не нужны

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения в Алексине Тульской области в четверг, 15 июня, заявил, что России не нужны ни НАТО, ни Украина в НАТО, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Медведев сказал: «Спокойствие пока не предвидится. Если вы обратили внимание, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приеме Украины в НАТО после завершения военных действий. Что тут можно сказать. Нам НАТО и, соответственно, Украина в НАТО не нужны».

Тула, Иван Бабурин

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