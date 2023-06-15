Израиль впервые продает сразу более 200 танков неназванным европейским покупателям

Директор отдела оборонного экспорта Армии оброны Израиля (ЦАХАЛ) Яир Колес сообщил, что Тель-Авив впервые продаст более 200 своих танков Merkava покупателям в европейских странах, – передает в четверг, 15 июня, израильское издание Ynet.

Издание со ссылкой на Яира Колеса пишет, что «сотни танков Merkava, отслуживших положенный срок в ЦАХАЛе, в ближайшее время будут проданы двум европейским государствам. Речь идет о первом в истории случае экспорта израильских танков в Европу. Для продажи предназначены боевые машины устаревших образцов Merkava – Mk.II и Mk.III, выпущенные в 1980-х и 1990-х годах. …По предварительной оценке, танки обойдутся покупателям недорого, за них будет заплачено несколько десятков миллионов долларов. Для сравнения, только один современный танк Merkava Mk.IV стоит порядка 4 млн долларов. Полученные средства будут направлены на укрепление системы безопасности Израиля».

«В министерстве обороны Израиля не называют государства, заказавшие более 200 танков Merkava, однако известно, что подготовка к заключению контрактов вышла на финальный этап, а поставка будет осуществлена в течение трех месяцев после утверждения сделок министерством обороны США. Разрешение Пентагона необходимо, поскольку при производстве танков использовалась компоненты американского производства, в том числе двигательные установки», – говорится в публикации Ynet.

Израильские журналисты также пишут, что «спрос на старые израильские танки возник на фоне войны в Украине, показавшей потенциал традиционной тяжелой бронетехники».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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