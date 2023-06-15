Премьер Армении раскритиковал герб своей страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Национального собрания в четверг, 15 июня, заявил, что современный герб Армении не отражает психологию народа и не имеет отношения к основанному в 1991 году государству, – сообщает армянское агентство News.am.

В ходе своего выступления Пашинян сказал: «Что там изображено? Ноев ковчег на горе Арарат и гербы четырех династий Армении. Глядя на герб, у меня возник вопрос: какое он имеет к нам отношение? Ведь мы приняли его в 1991 году. Какое он имеет отношение к основанному в 1991 году государству? О чем он? Ноев ковчег находится на горе Арарат, а территория сегодняшней Армении затоплена. Лев, давно не живет в естественных условиях в Армении».

«Не может быть человека, который любит свою Родину больше, чем я», – добавил Пашинян.

Ереван, Иван Бабурин

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