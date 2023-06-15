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Четверг, 15 июня 2023, 22:37 мск

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Президент Чехии призвал спецслужбы всех стран следить за россиянами, проживающими на Западе

Президент Чехии Петр Павел заявил, что спецслужбы принимающих государств должны следить за всеми россиянами, проживающими в западных странах, – сообщает в четверг, 15 июня, Радио Свободная Европа*.

В интервью радиостанции чешский президент сказал: «Во времена Второй мировой войны, все граждане Японии, проживающие в Соединенных Штатах, также находились под строгим наблюдением. Это просто издержки войны»

Отвечая на вопрос, что он имеет в виду, говоря о «наблюдении», Павел сказал: «Это значит, находиться под пристальным вниманием служб безопасности. Это просто цена за российскую специальную военную операцию (СВО) на Украине. Хотя, я сочувствую россиянам, проживающим в других странах, и которые сталкиваются с трудностями из-за решения Москвы начать СВО».

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Прага, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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