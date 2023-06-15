Евродепутаты призвали НАТО «как можно скорее» позвать Украину в альянс

Депутаты Европарламента 425 голосами «за», 38 «против» и 42 «воздержавшихся» в четверг, 15 июня, приняли резолюцию с призывом к странам-союзницам по НАТО, как можно скорее пригласить Украину, но принять ее альянс после окончания военных действий, – сообщают СМИ.

В документе, опубликованном на сайте Европарламента, говорится: «Депутаты Европарламента призывают союзников по НАТО выполнить свои обязательства перед Украиной и позволить Киеву как можно скорее быть приглашенным в оборонный альянс. … Депутаты ожидают начала процесса присоединения Украины к НАТО после завершения военных действий».

«Пока не будет достигнуто полноправное членство Украины в альянсе, ЕС и его государства-члены вместе с союзниками по НАТО и партнерами-единомышленниками должны тесно сотрудничать с Киевом для разработки временных рамок гарантий безопасности», – заявляют депутаты в своем коммюнике и добавляют: «Интеграция Украины, как в НАТО, так и в ЕС повысит региональную и глобальную безопасность и укрепит связи между этой страной и евроатлантическим сообществом».

Страсбург, Иван Бабурин

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