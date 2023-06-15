Путин выступит с программной речью на ПМЭФ в пятницу в 14:00

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 15 июня, заявил, что Владимир Путин примет участие на пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 16 июня в 14:00, где выступит с программной речью, – сообщили в Кремле.

Дмитрий Песков в частности, сказал: «Президент готовится к участию в пленарном заседании ПМЭФ, которое состоится в пятницу. Будет большое выступление президента, затем дискуссия. Как минимум можно прогнозировать весьма и весьма объемное выступление главы государства. Действительно, готовилась достаточно большая речь».

«Можно ожидать, в первую очередь, оценку экономики за истекший год. Это самое важное. Вы знаете, что президент всегда предпочитает на форуме давать такую детализированную оценку и, наверное, очертит основные перспективы», – подчеркнул представитель Кремля.

В свою очередь, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что вместе с Путиным в пленарном заседании форума в пятницу, 16 июня, примет участие президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который в эти дни находится в России с государственным визитом.

«Президенты России и Алжира выступят с докладами и примут участие в дискуссии, ответят на вопросы», – отметил Ушаков.

Напомним, что XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2023 году проходит под девизом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Москва, Иван Бабурин

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