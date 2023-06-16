Путин: В случае продолжения атак на Россию создадим «санитарный кордон» вокруг Украины

Президент России на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 16 июня, заявил, что в случае продолжения атак Украины на территорию России, мы рассмотрим вопрос о создании «санитарного кордона».

Отвечая на соответствующий вопрос модератора Дмитрия Саймса, глава государства сказал: «Киев должен понимать, что в случае продолжающихся атак по России будет рассмотрен вопрос создания «санитарного кордона» на Украине».

«Атаки на Россию, в том числе на Кремль и Белгородскую область – это попытки спровоцировать Россию на серьезные ответные действия. Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то, что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в Киеве?», – добавил Путин.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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