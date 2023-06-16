Президент Алжира назвал Владимира Путина «другом всего человечества»

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 16 июня, заявил, что Владимир Путин является «другом всего человечества и всех стран мира».

В заключительном слове президент Алжира сказал: «Президент Путин был очень умеренным в своих высказываниях, мы готовы внести свои посреднические усилия вокруг Украины».

«Я делаю вывод из ваших слов, господин президент, что вы друг всего человечества, друг всех стран мира, как и Алжира. Мы любим всех, кроме тех, кто питает к нам вражды», – заявил также Абдельмаджид Теббун.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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