Россия выразила демарш США на их планы поставок F-16 Киеву и пообещала военно-технический ответ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 16 июня, заявил, что в рамках группы экспертов «ядерной пятерки» Москва выразила серьезный демарш США в связи с планами поставить Киеву истребители F-16, способные нести ядерное вооружение, а также подчеркнул, что Россия даст военно-технический ответ, если эти самолеты, появятся в небе над Украиной, – сообщает RT.

В интервью телеканалу глава российской дипломатии сказал: «Сейчас идет разговор о самолетах F-16, которые действительно могут быть оснащены для того, чтобы нести ядерное вооружение. Мы об этом сказали публично. И в рамках пяти постоянных членов СБ ООН, есть такая «ядерная пятерка», мы сделали там очень серьезный демарш. Американцы пытались отнекиваться и говорить, что «неужели вы думаете, что отдадим Украине самолеты, которые будут нести ядерное оружие». Мы ответили им, что наши системы, которые будут наблюдать за этими самолетами, не смогут отличить самолет, который не оснащен ядерным оружием, от того, который несет ядерное оружие».

«Ответ за военными, они знают, что делать. F-16 – военно-техническое произведение, поэтому если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ», – добавил Лавров.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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