Канада перебросит в Латвию «эскадрон» Леопардов

Министр обороны Канады Анита Ананд Канада на брифинге по итогам совещания министров обороны стран НАТО в Брюсселе в пятницу, 16 июня, заявила, что ее страна усилит контингент альянса в Латвии эскадроном из 15 танков Leopard 2A4M, – сообщает агентство Reuters .

В ходе общения с представителями СМИ Ананд сказала: «Канада намерена перебросить в Латвию для усиления размещенного там контингента НАТО эскадрон из 15 танков Leopard 2A4M, включая вспомогательный персонал и средства технического обеспечения. Это значительно повысит возможности военной группировки НАТО в Латвии, возглавляемой Канадой, обеспечив ей надежную возможность защищать восточный фланг нашего альянса. Канадский танковый эскадрон будет полностью развернут к осени».

Со своей стороны министр обороны Латвии Инара Мурниеце добавила: «Размещение танков в Латвии на постоянной основе является сильным сигналом».

Напомним, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев 10 июня объявил о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины на сумму 500 млн. долларов.

Следует отметить, что в настоящее время военные подразделения Канады в Латвии составляют 800 человек.

Брюссель, Иван Бабурин

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