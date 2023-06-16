Реестр иноагентов пополнили политик Шлосберг и режиссер Манский

Министерство юстиции России в пятницу, 16 июня, признало иноагентами режиссера Виталия Манского, политика Льва Шлосберга, а также ряд журналистов, экномиста и две организации.



В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится: «16 июня 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.В. Алексашенко, В.В. Манский, Ю.Б. Парамонова, С.В. Прокопьева, Л.М. Шлосберг, информационный портал «ВЕСЬМА», а также фонд «Свободная Якутия».

В сопроводительной информации говорится, что «В.В. Манский выступал против специальной военной операции на Украине, заявлял о поддержке властей Украины, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, отождествлял Российскую Федерацию с нацистской Германией. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, получал поддержку со стороны иностранных источников. Проживает за пределами Российской Федерации».

«Л.М. Шлосберг выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», – сообщили также в минюсте РФ.

Москва, Иван Бабурин

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