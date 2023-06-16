Бельгия решила отремонтировать и передать Киеву списанные американские БТРы

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в ходе заседания контактной группы по Украине в Брюсселе в пятницу, 16 июня, заявила, что правительство ее страны согласовало отремонтировать и передать Киеву списанные американские бронетранспортеров М-113 на сумму 11 миллионов евро, – сообщает RTBF.

В ходе своего выступления г-жа Дедондер сказала: «Правительство Бельгии одобрило 15-й пакет военной помощи для Украины. В него войдут гусеничные бронетранспортеры типа M113. Минобороны страны предоставит Украине бронетехнику после того, как она будет отремонтирована бельгийской промышленностью. Бельгийская армия сняла эту технику с вооружения более 10 лет назад».

«Бельгийская сторона примет участие в обучении украинских механиков-водителей на территории третьей стороны», – добавила глава минобороны Бельгии.

Сроки поставки и количество передаваемых Украине БТРов глава бельгийского минобороны не назвала.

Брюссель, Иван Бабурин

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