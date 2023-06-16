США увеличит производство ракет и боеприпасов за счет средств, выделенных на поддержку Украины

Министерство обороны США в пятницу, 16 июня, сообщило о заключении соглашения с отечественной металлургической компанией Arconic Corporation с целью увеличения роста производства ракет и боеприпасов за счет средств, выделенных на поддержку киевского режима, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте Пентагона, в частности, говорится: «Офис помощника министра обороны по промышленной базе вступил в соглашение с Arconic Corporation с целью увеличения производства ракет и боеприпасов. …Целью сделки является увеличение производства алюминия высокой чистоты на предприятии компании в штате Айова. Министерство обороны США будет использовать полномочия в рамках закона об оборонном производстве и средства в рамках закона о выделении дополнительных средств Украине. Общая сумма соглашения составит 45,5 миллиона долларов. Средства будут использованы на инфраструктуру предприятия и модификации для размещения увеличенной мощности и нового оборудования».

«Проект обеспечит США очень необходимый рост производства алюминия высокой чистоты и снизит риски для национальной безопасности в случае промышленной мобилизации. … Низкозатратное производство данного типа алюминия иностранными предприятиями привело к сокращению его выпуска в самих Соединенных Штатах», – отметили в минобороны США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»