Президент Грузии пояснила, почему не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отказывается помиловать экс-главу государства Михаила Саакашвили потому, что он, по мнению народа, должен заплатить за свои преступления, – сообщает издание «Украинская правда».

На соответствующий вопрос в интервью украинскому изданию Зурабишвили сказала: «Я ответственна прежде всего перед грузинским народом. Как президент, я должна учитывать то, что чувствует грузинский народ. Грузинский народ пережил девять лет режима Саакашвили, который оставил много жертв. И это вопрос, который поляризовал и продолжает поляризовать население Грузии. …Но настроение населения таково, что Саакашвили должен заплатить за некоторые преступления, которые были совершены во время его режима. Возможно, не им лично, но под его руководством».

«Помилование – это моральный вопрос, за который я несу ответственность перед людьми. Но я работаю с дипломатическим сообществом, со своими связями в Европе и пытаюсь работать с властью, чтобы найти решение, которое будет больше отвечать тому, как следует обращаться с бывшим президентом», – подчеркнула Зурабишвили и добавила: «Замечу, что запроса на экстрадицию не было».

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»