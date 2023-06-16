Будапешт считает принятие Украины в НАТО «несвоевременным и невозможным»

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки по итогам встречи с главами оборонных ведомств из стран НАТО в Брюсселе в пятницу, 16 июня заявил, что Будапешт поддерживает политику открытых дверей, но членство Украины в альянсе является несвоевременным и невозможным, – сообщает венгерское информационное агентство MTI.

В интервью агентству Салаи-Бобровницки сказал: «Считаю сейчас обсуждение вопроса о присоединении Украины к НАТО несвоевременным и невозможным. Что касается будущих отношений между НАТО и Украиной, то Венгрия продолжает поддерживать политику открытых дверей, но вопрос о вступлении в альянс государства, которое находится в состоянии войны, не может стоять на повестке дня. Для НАТО важно не становиться стороной конфликта на Украине, чтобы не втягиваться в прямую конфронтацию с Россией».

«Прежде, чем вести речь о вступлении, Украина должна выполнить свои обязательства в отношении прав национальных меньшинств. Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не поддержит стремление Украины присоединиться к НАТО и Евросоюзу до тех пор, пока украинские власти не прекратят нарушать права этнических венгров в Закарпатье», – подчеркнул глава минобороны Венгрии.

Брюссель, Иван Бабурин

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