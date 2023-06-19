Гутерриш: Неонацизм – главная внутренняя угроза во многих странах

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом в понедельник, 19 июня, заявил, что движения сторонников превосходства белой расы и неонацисты становятся главной внутренней угрозой в ряда стран, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления генсек ООН сказал: «Движения неонацистов и сторонников превосходства белой расы быстро становятся главной внутренней угрозой безопасности в ряде стран. Жестокое наследие ИГИЛ* в Ираке и Сирии продолжает бросать тень на десятки тысяч жизней».

«Терроризм и экстремизм продолжают расти. Аффилированные с Аль-Каидой* и ИГИЛ* структуры в Африке стремительно набирают силу в таких местах, как Сахель и изучают возможность распространения в южном направлении в сторону Гвинейского залива», – отметил Гутерриш.

*Террористические организации, запрещенные в России

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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