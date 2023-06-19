Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что сотни украинских дипломатов отказываются возвращаться на родину после завершения командировок, – сообщает в понедельник «Российской газете».

В интервью изданию Нарышкин сказал: «Верно и то, что далеко не все представители украинского истеблишмента и госаппарата готовы, как говорится, «восславлять царствие Чумы» и участвовать в уничтожении собственного государства. Все больше чиновников и политиков не поддерживают киевский режим и не видят будущего у Украины при сохранении текущего курса. Десятки и сотни украинских дипломатов отказываются возвращаться на родину после завершения командировок, не желая иметь ничего общего с киевским режимом».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»