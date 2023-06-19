Москва запросила проведение заседания Совбеза ООН по теме западных поставок оружия киевскому режиму

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в понедельник, 19 июня, заявил, что Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по теме западных поставок оружия Украине на 29 июня, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «На 23 июня западные страны запросили традиционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Оно начнется в 17:00 по московскому времени. Поскольку мы традиционно противодействуем продвижению одностороннего западного нарратива на площадке Совета Безопасности, сегодня мы запросили на 29 июня заседание по поставкам западного оружия на Украину и их последствиям для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса. Оно, как мы ожидаем, начнется в 22:00 по Москве».

«Постараемся подобрать интересного докладчика, который смог бы объективно и профессионально осветить данный сюжет», – отметил российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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