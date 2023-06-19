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Понедельник, 19 июня 2023, 20:04 мск

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Лукашенко поддержал введение ответственности за гей-пропаганду и чайлдфри

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу генпрокуратуры о введении ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и чайлдфри, – сообщают в понедельник, 19 июня, белорусские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении, распространенном белорусской генпрокуратурой, в частности говорится: «Главой государства поддержаны инициативы Генпрокуратуры о проработке вопросов, касающихся установления административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри».

«Президент Белоруссии также поддержал проработку вопросов об усилении ответственности родителей за своих детей и о введении в школах полового воспитания детей, – сообщили также в ведомстве.

Минск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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