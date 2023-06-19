Кадыров заявил, что разговоры об эффективности «Леопардов» сильно преувеличены

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в понедельник, 19 июня, заявил, что разговоры о превосходстве западных вооружений, в том числе немецких танков «Леопард» сильно преувеличены.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Бойцы батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ активно отражают попытки противника прорвать нашу оборону на Запорожском направлении. Благодаря грамотным и слаженным действиям наших воинов украинские подразделения вынуждены тратить боезапасы без какого-либо урона для нас. По словам дорогого БРАТА, командира батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ Вахи Хамбулатова «Асхаб», все разговоры об эффективности западного вооружения, в том числе и о хваленых танках «Леопард», сильно преувеличены. Это становится очевидным при просмотре данных видеокадров, где украинские нацики впустую обстреливают жилой сектор, откуда наши бойцы предусмотрительно эвакуировали мирных жителей. Потом еще украинская пропаганда будет утверждать, что это российская армия уничтожает гражданские объекты, хотя в действительности этим занимаются бандеровские и натовские силы. ⠀

«Как отмечает Ваха Хамбулатов, благодаря хорошему материально-техническому оснащению наши бойцы могут эффективно отражать любые наступательные и разведывательные действия со стороны укронацистских формирований. Я искренне рад, что чеченские подразделения используют имеющиеся ресурсы максимально результативно», – добавил Кадыров. ⠀

Грозный, Иван Бабурин

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