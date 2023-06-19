Захарова назвала раскольников из ПЦУ диверсантами, внедренными Вашингтоном в православную церковь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 19 июня, заявила, что «освятив» изображение Богородицы с Бандерой, Шухевичем, Коновальцем ПЦУ разоблачила себя.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Поздравляю с разоблачением «ПЦУ». Раскольники, а на самом деле западные диверсанты, внедренные Вашингтоном в православную церковь, изобличили сами себя. «Митрополит» раскольнической «Православной церкви Украины» Епифаний (глава раскольников Сергей Думенко) провел процедуру, которую украинские военные из теробороны назвали «освящением» живописного одиночного изображения Богородицы с героями современного украинского мифотворчества: Бандерой, Шухевичем, Коновальцем. Это произошло в одном из монастырей на Западе Украины, куда Епифаний приехал в окружении военных. Как отмечают православные украинские СМИ, и Бандера, и Коновалец, и Шухевич считали себя униатами, то есть в религиозных вопросах подчинялись главе католиков – Папе Римскому. В этом можно легко усмотреть намерение раскольнической «ПЦУ» окончательно отказаться от православия».

«Освящение» иконописных работ с изображением фашистов и националистов, кроме как сатанизмом, назвать невозможно. Мы долго этого ждали, и вот оно свершилось – темные силы изобличили сами себя. Аллилуйя!», – резюмировала официальный представитель российского МИДа

Москва, Иван Бабурин

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