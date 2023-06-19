Лондон и Стокгольм призвали Китай отказать России в помощи

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава шведского правительства Ульф Кристерссон по итогам встречи в Лондоне в понедельник, 19 июня, призвали Китай отказаться от оказания материально-технической помощи России, – сообщают СМИ.

В распространенном канцелярией Риши Сунака совместном заявлении двух премьеров, в частности, говорится: «Мы призываем Китай не оказывать России и ее ставленникам материальное содействие в ее незаконной войне на Украине. … Мы подтверждаем продолжать оказание помощи Украине так долго, как это потребуется».

Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Пекин на брифинге заявил, что власти КНР заверили Вашингтон в том, что они не собираются поставлять России оружие для использования на Украине.

Лондон, Иван Бабурин

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