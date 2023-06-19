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Вторник, 20 июня 2023, 00:03 мск

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Макрон заявил о развертывании на Украине французских систем ПВО

Президент Франции Эмманюэль Макрон по завершении европейской конференции о ПВО в Париже в понедельник, 19 июня, заявил, что франко-итальянские системы противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T (Mamba) уже развернуты на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления французский лидер сказал: «Я рад объявить вам вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что франко-итальянские SAMP/T сейчас развернуты и уже функционируют на территории Украины, где прикрывают ключевые объекты».

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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