Президент Франции Эмманюэль Макрон по завершении европейской конференции о ПВО в Париже в понедельник, 19 июня, заявил, что франко-итальянские системы противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T (Mamba) уже развернуты на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления французский лидер сказал: «Я рад объявить вам вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что франко-итальянские SAMP/T сейчас развернуты и уже функционируют на территории Украины, где прикрывают ключевые объекты».

Париж, Иван Бабурин

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