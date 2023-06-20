Лондон не планирует спешить с восстановлением Украины

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли на пресс-конференции в Лондоне во вторник, 20 июня, заявил, что в вопросе восстановления Украины скорость – не главное, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Клеверли сказал: «Британия нацелена на то, чтобы помогать Украине восстанавливать экономику. Но, когда мы говорим о крупных суммах, важнее всего не скорость, а то, насколько эффективно мы эти средства используем».

«Важно, чтобы Украина провела реформы, необходимые для эффективного использования выделяемой Западом помощи», – подчеркнул глава британского МИДа.

Лондон, Иван Бабурин

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