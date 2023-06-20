В Минске пообещали «плачевные последствия» организаторам и исполнителям возможного переворота в Белоруссии

Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз на полях СМИД ОДКБ в Минске во вторник, 20 июня, заявил, что исполнителей и организаторов, готовящих за рубежом незаконную смену власти в Белоруссии, ждут плачевные последствия, – сообщает РИА Новости СМИ.

В комментарии агентству Глаз сказал: «Это известный факт (подготовка госпереворота за рубежом, – прим.ред.), и это нам он известно в лицах и деталях. Информация об этом была, в том числе, на телеканале «Евроньюс». Мы неоднократно об этом говорили, обращали на это внимание польской стороны, однако их объяснения не выдерживают критики. В Белоруссии считают такие действия преступными и безответственными. У нас нет никаких сомнений, что в случае попытки реализовать эти криминальные замыслы последствия для исполнителей и организаторов будут весьма плачевными».

Напомним, ранее британское издание Sunday Times вышло с публикацией, в которой говорилось, что в Познани проходят тренировку несколько сотен боевиков, которые ранее выехали из Белоруссии и теперь планируют попытаться осуществить республике вооруженный переворот.

Минск, Иван Бабурин

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