ФСБ: В мире возникла реальная угроза завладения террористами радиоактивного оружия

Заместитель директора ФСБ РФ Игорь Сироткин на Конференции высокого уровня глав контртеррористических структур государств-членов ООН во вторник, 20 июня, заявил, что в мире возникла реальная угроза получения террористами радиоактивного и химического оружия, – сообщают СМИ

В ходе своего выступления Сироткин сказал: «Отмечаем возникновение реальной угрозы получения террористическими организациями возможности приобретения средств радиоактивного и химического поражения».

«Сохраняет свою остроту проблема попадания к террористам оружия, тем более когда к этому оказываются причастны и государственные спонсоры, заинтересованные в дестабилизации политической обстановки в той или иной точке мира. Такой недальновидный подход приводит к неконтролируемому распространению средств поражения через «черный рынок» и их использованию в террористических целях», – подчеркнул зам.директора ФСБ РФ и добавил: «Мы уверены в необходимости принятия мировым сообществом согласованных мер по противодействию попыткам международных террористических организаций использовать последние научно-технические достижения в сфере спутниковой связи, геолокации, воздушных средств поражения, включая дроны».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»