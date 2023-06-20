Израильский премьер пообещал террористам «могилу или тюрьму»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник, 20 июня, в связи с терактом с применением стрекового оружия возле поселения Эли в Самарии заявил, что все террористы «окажутся в тюрьме или могиле», – сообщают израильские СМИ.

В распространенном заявлении Нетаньяху, в частности, говорится: «Сегодня совершен страшный теракт возле поселения Эли. От всей души выражаю соболезнование семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Наши силы продолжают действовать в районе теракта, стремясь свести счеты с террористами. Каждый, кто нападает на нас, в итоге оказывается или в могиле, или в тюрьме. Так будет и на сей раз».

В свою очередь, бывший министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что «в результате теракта в Самарии, в районе поселения Эли четверо погибли на месте, еще четверо раненых эвакуированы в больницы».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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