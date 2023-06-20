Американские стратегические бомбардировщики впервые приземлились в Швеции

Командование ВВС США в Европе во вторник, 20 июня, сообщило, что в рамках запланированных полетов над континентом два стратегических бомбардировщика B-1B впервые совершили посадку на авиабазе Лулео-Каллакс, расположенной на севере Швеции, – передают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте ВВС США в Европе, говорится: «Прибытие стратегических бомбардировщиков в Швецию подчеркивает сотрудничество США и Швеции и способность американских вооруженных сил беспрепятственно интегрироваться с союзниками и странами-партнерами».

Вашингтон, Иван Бабурин

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